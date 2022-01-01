Bendrovių katalogas
Cognosante
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Cognosante Atlyginimai

Cognosante atlyginimas svyruoja nuo $63,750 bendros metinės kompensacijos Kibernetinio saugumo analitikas žemiausiame taške iki $128,156 Valdymo konsultantas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Cognosante. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/6/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Valdymo konsultantas
$128K
Kibernetinio saugumo analitikas
$63.8K
Programinės įrangos inžinierius
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Cognosante est Valdymo konsultantas at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $128,156. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cognosante est de $115,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Cognosante

Susijusios bendrovės

  • Huawei
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • GlobalLogic
  • Acumen Solutions
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai