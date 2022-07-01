Bendrovių katalogas
Cognira
Cognira Atlyginimai

Cognira atlyginimas svyruoja nuo $9,768 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $104,475 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Cognira. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025

$160K

Duomenų mokslininkas
$104K
Žmogiškieji ištekliai
$9.8K
Programinės įrangos inžinierius
$73.5K

DUK

The highest paying role reported at Cognira is Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $104,475. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognira is $73,500.

