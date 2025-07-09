Bendrovių katalogas
Cognigy
Cognigy Atlyginimai

Cognigy atlyginimas svyruoja nuo $67,017 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $95,337 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Cognigy. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025

$160K

Sprendimų architektas
Median $93.8K
Produkto vadovas
$67K
Programinės įrangos inžinierius
$95.3K

Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

The highest paying role reported at Cognigy is Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $95,337. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognigy is $93,765.

