Cogent
Cogent Atlyginimai

Cogent atlyginimas svyruoja nuo $2,920 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $163,080 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Cogent. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/22/2025

Klientų aptarnavimas
$2.9K
Programinės įrangos inžinierius
$15K
Sprendimų architektas
$163K
DUK

Didžiausią atlyginimą Cogent gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $163,080. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cogent yra $14,955.

