Codecademy Stipendi

L'intervallo di stipendi di Codecademy va da $32,609 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $189,647 per un Marketingas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Codecademy. Ultimo aggiornamento: 8/9/2025

$160K

Verslo operacijos
$124K
Duomenų mokslininkas
$146K
Marketingas
$190K

Produkto dizaineris
$161K
Produkto vadovas
$119K
Atrankos specialistas
$168K
Programų inžinierius
$32.6K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $187K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Codecademy è Marketingas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $189,647. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Codecademy è di $153,263.

