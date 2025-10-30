Bendrovių katalogas
CNA Insurance
CNA Insurance Finansų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Finansų analitikas bendra kompensacija in United States CNA Insurance įmonėje svyruoja nuo $85K iki $116K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CNA Insurance bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$91K - $110K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$85K$91K$110K$116K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai CNA Insurance?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Finansų analitikas pozicijai CNA Insurance in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $116,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CNA Insurance Finansų analitikas pozicijai in United States yra $85,000.

