CMR Surgical
CMR Surgical Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United Kingdom paketo suma CMR Surgical įmonėje yra £50.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CMR Surgical bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Iš viso per metus
£50.3K
Lygis
-
Bazinis
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Priedas
£0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai CMR Surgical?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai CMR Surgical in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £86,440. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CMR Surgical Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United Kingdom yra £46,414.

