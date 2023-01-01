Bendrovių katalogas
Clickhouse
Clickhouse Atlyginimai

Clickhouse vidutinis atlyginimas yra $234,375 Programinės įrangos inžinierius . Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Clickhouse. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $234K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Clickhouse kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Kiti ištekliai