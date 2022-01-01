ClearTax Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di ClearTax va da $11,907 in compensazione totale all'anno per un Verslo analitikas all'estremità inferiore a $103,809 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di ClearTax. Ultimo aggiornamento: 8/24/2025

$160K

Programų inžinierius
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $16.8K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $104K

Verslo analitikas
$11.9K
Verslo plėtra
$19.8K
Produkto dizaineris
$30.7K
Programų vadovas
$13K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In ClearTax, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

The highest paying role reported at ClearTax is Programinės įrangos inžinerijos vadovas with a yearly total compensation of $103,809. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ClearTax is $27,941.

Altre risorse