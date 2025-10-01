Bendrovių katalogas
CLEAR Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai New York City Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in New York City Area CLEAR įmonėje svyruoja nuo $217K per year Software Engineer II lygiui iki $353K per year Staff Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New York City Area paketo suma yra $223K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CLEAR bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
(Pradedančiojo lygis)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Žiūrėti 1 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

30%

METAI 2

50%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

CLEAR kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 30% teisės įgyjamos 2nd-METAI (30.00% kas metus)

  • 50% teisės įgyjamos 3rd-METAI (50.00% kas metus)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

CLEAR şirketindeki in New York City Area Programinės įrangos inžinierius pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $352,750 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CLEAR şirketinde Programinės įrangos inžinierius rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $215,000 tutarındadır.

