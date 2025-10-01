Programinės įrangos inžinierius kompensacija in New York City Area CLEAR įmonėje svyruoja nuo $217K per year Software Engineer II lygiui iki $353K per year Staff Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New York City Area paketo suma yra $223K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CLEAR bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
METAI 1
30%
METAI 2
50%
METAI 3
CLEAR kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)
30% teisės įgyjamos 2nd-METAI (30.00% kas metus)
50% teisės įgyjamos 3rd-METAI (50.00% kas metus)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą