Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
CLEAR Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Bengaluru vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma CLEAR įmonėje yra ₹1.84M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CLEAR bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹1.84M
Lygis
Software Engineer I
Bazinis
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
0 Metai
Kokie yra karjeros lygiai CLEAR?

₹13.95M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

30%

METAI 2

50%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

CLEAR kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 30% teisės įgyjamos 2nd-METAI (30.00% kas metus)

  • 50% teisės įgyjamos 3rd-METAI (50.00% kas metus)



Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai CLEAR in Greater Bengaluru siekia metinę bendrą kompensaciją ₹7,927,480. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CLEAR Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Bengaluru yra ₹1,836,238.

Kiti ištekliai