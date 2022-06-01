CLEAR Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di CLEAR va da $6,651 in compensazione totale all'anno per un Pardavimai all'estremità inferiore a $418,000 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di CLEAR. Ultimo aggiornamento: 8/24/2025

$160K

Programų inžinierius
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $418K
Produkto dizaineris
Median $188K

Produkto vadovas
Median $250K
Techninis programų vadovas
Median $200K
Verslo operacijų vadovas
$72.4K
Klientų aptarnavimas
$42K
Duomenų mokslininkas
$201K
Marketingas
$121K
Atrankos specialistas
$191K
Pardavimai
$6.7K
Kibernetinio saugumo analitikas
$113K
Calendario di Vesting

20%

ANNO 1

30%

ANNO 2

50%

ANNO 3

Tipo di Azione
RSU

In CLEAR, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 3 anni:

  • 20% si matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)

  • 30% si matura nel 2nd-ANNO (30.00% annuale)

  • 50% si matura nel 3rd-ANNO (50.00% annuale)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in CLEAR è Programinės įrangos inžinerijos vadovas con una compensazione totale annuale di $418,000. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in CLEAR è di $191,453.

