Bendrovių katalogas
Clarivate Analytics
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Greater Delhi Area

Clarivate Analytics Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Delhi Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Delhi Area paketo suma Clarivate Analytics įmonėje yra ₹915K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Clarivate Analytics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Noida, UP, India
Iš viso per metus
₹915K
Lygis
L1
Bazinis
₹915K
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Clarivate Analytics?

₹13.95M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

El paquete salarial más alto reportado para un Programinės įrangos inžinierius en Clarivate Analytics in Greater Delhi Area tiene una compensación total anual de ₹1,644,655. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Clarivate Analytics para el puesto de Programinės įrangos inžinierius in Greater Delhi Area es ₹914,804.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Clarivate Analytics

Susijusios bendrovės

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Uber
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai