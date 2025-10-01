Bendrovių katalogas
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics Duomenų mokslininkas Atlyginimai Greater Barcelona Area vietovėje

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in Greater Barcelona Area paketo suma Clarivate Analytics įmonėje yra €71.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Clarivate Analytics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Iš viso per metus
€71.2K
Lygis
Senior
Bazinis
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€7.3K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Clarivate Analytics?

€142K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area siekia metinę bendrą kompensaciją €77,329. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Clarivate Analytics Duomenų mokslininkas pozicijai in Greater Barcelona Area yra €72,610.

