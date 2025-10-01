Bendrovių katalogas
Clario
  • Greater Bengaluru

Clario Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Bengaluru vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma Clario įmonėje yra ₹1.72M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Clario bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Clario
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹1.72M
Lygis
hidden
Bazinis
₹1.68M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹45.8K
Metai įmonėje
0-1 Metai
Patirties metai
2-4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Clario?

₹13.95M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinierius at Clario in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,255,806. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clario for the Programinės įrangos inžinierius role in Greater Bengaluru is ₹1,678,589.

