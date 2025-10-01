Bendrovių katalogas
Clari
  • San Francisco Bay Area

Clari Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma Clari įmonėje yra $272K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Clari bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
Iš viso per metus
$272K
Lygis
M2
Bazinis
$272K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
9 Metai
Patirties metai
15 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Clari?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Clari kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Clari kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Clari in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $422,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Clari Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in San Francisco Bay Area yra $263,500.

Kiti ištekliai