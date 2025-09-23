Bendrovių katalogas
Cityblock Health
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Sprendimų architektas

  • Visi Sprendimų architektas atlyginimai

Cityblock Health Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in United States Cityblock Health įmonėje svyruoja nuo $169K iki $231K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cityblock Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$181K - $219K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$169K$181K$219K$231K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Sprendimų architektas pateikimų įmonėje Cityblock Health kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Cityblock Health?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Sprendimų architektas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

The highest paying salary package reported for a Sprendimų architektas at Cityblock Health in United States sits at a yearly total compensation of $230,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cityblock Health for the Sprendimų architektas role in United States is $169,150.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Cityblock Health

Susijusios bendrovės

  • Nomad Health
  • Oak Street Health
  • Honor
  • Clearcover
  • Beyond
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai