Bendrovių katalogas
City of Seattle
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

City of Seattle Atlyginimai

City of Seattle atlyginimas svyruoja nuo $96,361 bendros metinės kompensacijos Techninių programų vadovas žemiausiame taške iki $201,000 Elektros inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų City of Seattle. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $135K
Verslo operacijų vadovas
$172K
Verslo analitikas
$161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Statybos inžinierius
$127K
Elektros inžinierius
$201K
Programų vadovas
$105K
Projektų vadovas
$153K
Programinės įrangos inžinierius
$152K
Techninių programų vadovas
$96.4K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą City of Seattle gauna Elektros inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $201,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija City of Seattle yra $152,235.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų City of Seattle

Susijusios bendrovės

  • Uber
  • Apple
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai