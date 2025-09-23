Bendrovių katalogas
City of Calgary
City of Calgary Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Canada City of Calgary įmonėje svyruoja nuo CA$82.1K iki CA$115K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą City of Calgary bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$89K - CA$108K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$82.1KCA$89KCA$108KCA$115K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CA$225K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Kokie yra karjeros lygiai City of Calgary?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai City of Calgary in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$114,744. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija City of Calgary Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$82,101.

