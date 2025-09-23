Bendrovių katalogas
Citrine Informatics Klientų sėkmė Atlyginimai

Vidutinė Klientų sėkmė bendra kompensacija in United States Citrine Informatics įmonėje svyruoja nuo $99.6K iki $139K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Citrine Informatics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$108K - $131K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$99.6K$108K$131K$139K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Kokie yra karjeros lygiai Citrine Informatics?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų sėkmė pozicijai Citrine Informatics in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $139,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Citrine Informatics Klientų sėkmė pozicijai in United States yra $99,600.

