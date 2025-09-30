Bendrovių katalogas
CitiusTech
CitiusTech Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Philadelphia Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Philadelphia Area CitiusTech įmonėje sudaro $85.5K per year Software Engineer I lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Philadelphia Area paketo suma yra $86K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CitiusTech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
(Pradedančiojo lygis)
$85.5K
$85.5K
$0
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai CitiusTech?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai CitiusTech in Philadelphia Area siekia metinę bendrą kompensaciją $107,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CitiusTech Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Philadelphia Area yra $85,000.

Kiti ištekliai