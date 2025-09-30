Bendrovių katalogas
CitiusTech
CitiusTech Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Mumbai Metropolitan Region vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Mumbai Metropolitan Region CitiusTech įmonėje sudaro ₹614K per year Software Engineer I lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Mumbai Metropolitan Region paketo suma yra ₹727K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CitiusTech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
(Pradedančiojo lygis)
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Žiūrėti 1 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai CitiusTech?

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinierius at CitiusTech in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹2,843,579. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CitiusTech for the Programinės įrangos inžinierius role in Mumbai Metropolitan Region is ₹1,144,459.

