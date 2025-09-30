Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Mumbai Metropolitan Region CitiusTech įmonėje sudaro ₹614K per year Software Engineer I lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Mumbai Metropolitan Region paketo suma yra ₹727K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CitiusTech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
