Citadel
Citadel Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai United Kingdom vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United Kingdom Citadel įmonėje svyruoja nuo £197K per year L1 lygiui iki £300K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United Kingdom paketo suma yra £286K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Citadel bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
(Pradedančiojo lygis)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Kokie yra karjeros lygiai Citadel?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Sistemų inžinierius

Kiekybinės analizės kūrėjas

DUK

El paquete salarial más alto reportado para un Programinės įrangos inžinierius en Citadel in United Kingdom tiene una compensación total anual de £416,816. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Citadel para el puesto de Programinės įrangos inžinierius in United Kingdom es £289,630.

