Programinės įrangos inžinierius kompensacija in New York City Area Citadel įmonėje svyruoja nuo $408K per year L1 lygiui iki $643K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New York City Area paketo suma yra $570K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Citadel bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
