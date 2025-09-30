Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater London Area Citadel įmonėje svyruoja nuo £197K per year L1 lygiui iki £300K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater London Area paketo suma yra £286K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Citadel bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
