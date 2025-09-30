Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Chicago Area Citadel įmonėje svyruoja nuo $290K per year L1 lygiui iki $553K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Chicago Area paketo suma yra $400K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Citadel bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
