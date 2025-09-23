Bendrovių katalogas
Citadel
Citadel Investicijų banko specialistas Atlyginimai

Vidutinė Investicijų banko specialistas bendra kompensacija in United States Citadel įmonėje svyruoja nuo $292K iki $399K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Citadel bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$313K - $378K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$292K$313K$378K$399K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Investicijų banko specialistas pozicijai Citadel in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $399,040. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Citadel Investicijų banko specialistas pozicijai in United States yra $292,400.

