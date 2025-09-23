Informacinių technologijų (IT) specialistas kompensacija Citadel įmonėje sudaro $280K per year L1 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos paketo suma yra $395K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Citadel bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$280K
$195K
$0
$85K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***