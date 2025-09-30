Bendrovių katalogas
Citadel Finansų analitikas Atlyginimai New York City Area vietovėje

Vidutinė Finansų analitikas kompensacijos in New York City Area paketo suma Citadel įmonėje yra $260K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Citadel bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Citadel
QR
New York, NY
Iš viso per metus
$260K
Lygis
L1
Bazinis
$260K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
0 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Citadel?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Prisidėti

DUK

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Finansų analitikas på Citadel in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $800,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Citadel för Finansų analitikas rollen in New York City Area är $250,000.

