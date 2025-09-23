Bendrovių katalogas
Citadel
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų analitikas

  • Visi Duomenų analitikas atlyginimai

Citadel Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas kompensacijos in United States paketo suma Citadel įmonėje yra $370K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Citadel bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Iš viso per metus
$370K
Lygis
Analyst
Bazinis
$240K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$130K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Citadel?

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Citadel in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $515,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Citadel Duomenų analitikas pozicijai in United States yra $305,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Citadel

Susijusios bendrovės

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai