Cisco Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Boston Area vietovėje

Techninės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Boston Area Cisco įmonėje sudaro $298K per year Grade 12 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Boston Area paketo suma yra $215K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cisco bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$ --
$ --
$ --
$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Cisco kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

DUK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Techninės įrangos inžinierius sa Cisco in Greater Boston Area ay may taunang kabuuang bayad na $363,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Cisco para sa Techninės įrangos inžinierius role in Greater Boston Area ay $220,000.

