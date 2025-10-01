Bendrovių katalogas
Cisco
Cisco Duomenų mokslininkas Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Duomenų mokslininkas kompensacija in San Francisco Bay Area Cisco įmonėje svyruoja nuo $126K per year Grade 6 lygiui iki $331K per year Grade 12 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $215K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cisco bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$126K
$115K
$5K
$6.7K
Grade 8
$177K
$151K
$12.1K
$14.6K
Grade 10
$257K
$196K
$37.9K
$23.1K
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Cisco kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

The highest paying salary package reported for a Duomenų mokslininkas at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $331,333. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Duomenų mokslininkas role in San Francisco Bay Area is $215,000.

