Cisco Duomenų mokslininkas Atlyginimai India vietovėje

Duomenų mokslininkas kompensacija in India Cisco įmonėje svyruoja nuo ₹3.19M per year Grade 8 lygiui iki ₹7.02M per year Grade 11 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹3.19M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cisco bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.19M
₹2.74M
₹254K
₹192K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Cisco kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

El paquete salarial más alto reportado para un Duomenų mokslininkas en Cisco in India tiene una compensación total anual de ₹8,213,580. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cisco para el puesto de Duomenų mokslininkas in India es ₹3,325,313.

