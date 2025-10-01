Bendrovių katalogas
Cisco Duomenų mokslo vadovas Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cisco bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Cisco kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

The highest paying salary package reported for a Duomenų mokslo vadovas at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $931,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Duomenų mokslo vadovas role in San Francisco Bay Area is $450,000.

