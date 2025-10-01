Verslo analitikas kompensacija in Raleigh-Durham Area Cisco įmonėje svyruoja nuo $77K per year Grade 4 lygiui iki $140K per year Grade 10 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Raleigh-Durham Area paketo suma yra $88.2K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cisco bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Cisco kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)