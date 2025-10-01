Bendrovių katalogas
Cisco
Cisco Verslo operacijų vadovas Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Verslo operacijų vadovas kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma Cisco įmonėje yra $183K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cisco bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Cisco
Business Operations Manager
San Francisco, CA
Iš viso per metus
$183K
Lygis
G10
Bazinis
$166K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$16.6K
Metai įmonėje
25 Metai
Patirties metai
25 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Cisco?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Cisco kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo operacijų vadovas pozicijai Cisco in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $284,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cisco Verslo operacijų vadovas pozicijai in San Francisco Bay Area yra $186,000.

