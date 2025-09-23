Bendrovių katalogas
Cisco Equipment
Cisco Equipment Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in United States Cisco Equipment įmonėje svyruoja nuo $364K iki $518K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cisco Equipment bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$412K - $469K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$364K$412K$469K$518K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Cisco Equipment?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Cisco Equipment in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $517,725. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cisco Equipment Duomenų mokslininkas pozicijai in United States yra $364,163.

