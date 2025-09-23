Bendrovių katalogas
Cirrus Logic
Cirrus Logic Techninis rašytojas Atlyginimai

Vidutinė Techninis rašytojas bendra kompensacija in United States Cirrus Logic įmonėje svyruoja nuo $126K iki $183K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cirrus Logic bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$144K - $164K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$126K$144K$164K$183K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Kokie yra karjeros lygiai Cirrus Logic?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninis rašytojas pozicijai Cirrus Logic in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $182,900. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cirrus Logic Techninis rašytojas pozicijai in United States yra $125,550.

