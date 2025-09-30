Bendrovių katalogas
Cirrus Logic
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Techninės įrangos inžinierius

  • Visi Techninės įrangos inžinierius atlyginimai

  • United Kingdom

Cirrus Logic Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai United Kingdom vietovėje

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius kompensacijos in United Kingdom paketo suma Cirrus Logic įmonėje yra £73.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cirrus Logic bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Iš viso per metus
£73.8K
Lygis
Senior Engineer
Bazinis
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Priedas
£5.1K
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Cirrus Logic?

£121K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Techninės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

DUK

The highest paying salary package reported for a Techninės įrangos inžinierius at Cirrus Logic in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £152,372. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Techninės įrangos inžinierius role in United Kingdom is £68,905.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Cirrus Logic

Susijusios bendrovės

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai