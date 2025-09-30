Bendrovių katalogas
CircleCI
CircleCI Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Toronto Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Toronto Area CircleCI įmonėje svyruoja nuo CA$168K per year E2 lygiui iki CA$191K per year E3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma yra CA$187K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CircleCI bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimą
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
E1
Associate Software Engineer(Pradedančiojo lygis)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Pridėti atlyginimą

Naujausi atlyginimų pateikimai
Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

CircleCI kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinierius at CircleCI in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$224,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Programinės įrangos inžinierius role in Greater Toronto Area is CA$171,439.

