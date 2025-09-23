Bendrovių katalogas
CircleCI
CircleCI Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Canada CircleCI įmonėje svyruoja nuo CA$167K per year E2 lygiui iki CA$184K per year E4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Canada paketo suma yra CA$187K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CircleCI bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
E1
Associate Software Engineer(Pradedančiojo lygis)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
CA$225K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

CircleCI kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai CircleCI in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$248,992. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CircleCI Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$171,241.

