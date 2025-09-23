Bendrovių katalogas
CircleCI
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
CircleCI Pardavimai Atlyginimai

Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in United States CircleCI įmonėje svyruoja nuo $230K iki $321K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CircleCI bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$248K - $289K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$230K$248K$289K$321K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

CircleCI kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

The highest paying salary package reported for a Pardavimai at CircleCI in United States sits at a yearly total compensation of $321,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Pardavimai role in United States is $229,500.

