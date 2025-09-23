Produkto vadovas kompensacija in United States CircleCI įmonėje sudaro $201K per year E4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $200K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CircleCI bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
E1
$ --
$ --
$ --
$ --
E2
$ --
$ --
$ --
$ --
E3
$ --
$ --
$ --
$ --
E4
$201K
$191K
$10K
$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
CircleCI kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)