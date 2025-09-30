Bendrovių katalogas
Cinven
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Cincinnati Area

Cinven Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Cincinnati Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Cincinnati Area paketo suma Cinven įmonėje yra $83K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cinven bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Cinven
Software Engineer
Cincinnati, OH
Iš viso per metus
$83K
Lygis
L1
Bazinis
$83K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Cinven?

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Programinės įrangos inžinierius pozícióra a Cinven cégnél in Cincinnati Area évi $148,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cinven cégnél a Programinės įrangos inžinierius szerepkörre in Cincinnati Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $83,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Cinven

Susijusios bendrovės

  • Amazon
  • Google
  • PayPal
  • Roblox
  • Lyft
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai