Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Boston Area Cimpress įmonėje svyruoja nuo $119K per year PR1 lygiui iki $216K per year PR4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Boston Area paketo suma yra $142K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cimpress bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
PR1
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Cimpress kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)
