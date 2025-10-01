Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Bengaluru Cimpress įmonėje svyruoja nuo ₹1.31M per year PR1 lygiui iki ₹4.11M per year PR3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹2.07M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cimpress bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
PR1
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Cimpress kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)
