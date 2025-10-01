Bendrovių katalogas
Cimpress
  • Czech Republic

Cimpress Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Czech Republic vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Czech Republic Cimpress įmonėje sudaro CZK 1.67M per year PR3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Czech Republic paketo suma yra CZK 1.45M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cimpress bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
PR1
(Pradedančiojo lygis)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Cimpress kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinierius at Cimpress in Czech Republic sits at a yearly total compensation of CZK 2,256,651. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the Programinės įrangos inžinierius role in Czech Republic is CZK 1,446,103.

