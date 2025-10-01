Bendrovių katalogas
Cimpress Produkto vadovas Atlyginimai Mumbai Metropolitan Region vietovėje

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in Mumbai Metropolitan Region paketo suma Cimpress įmonėje yra ₹5.65M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cimpress bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Iš viso per metus
₹5.65M
Lygis
PR3
Bazinis
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Cimpress?

₹13.94M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Cimpress kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Cimpress in Mumbai Metropolitan Region siekia metinę bendrą kompensaciją ₹11,527,837. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cimpress Produkto vadovas pozicijai in Mumbai Metropolitan Region yra ₹5,647,991.

