Bendrovių katalogas
Ciklum
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Wroclaw Metropolitan Area

Ciklum Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Wroclaw Metropolitan Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Wroclaw Metropolitan Area Ciklum įmonėje sudaro PLN 324K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Wroclaw Metropolitan Area paketo suma yra PLN 264K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ciklum bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 324K
PLN 324K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Žiūrėti 1 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

PLN 600K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Ciklum?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Backend programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

DUK

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Programinės įrangos inžinierius katika Ciklum in Wroclaw Metropolitan Area kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa PLN 386,759. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Ciklum kwa jukumu la Programinės įrangos inžinierius in Wroclaw Metropolitan Area ni PLN 263,995.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Ciklum

Susijusios bendrovės

  • Neueda
  • Softwire
  • Equal Experts
  • Sparta Global
  • Ideagen Plc
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai