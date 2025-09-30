Bendrovių katalogas
Ciklum
Ciklum Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Prague Metropolitan Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Prague Metropolitan Area Ciklum įmonėje sudaro CZK 1.11M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Prague Metropolitan Area paketo suma yra CZK 1.16M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ciklum bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Žiūrėti 1 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai Ciklum?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

DUK

Kiti ištekliai